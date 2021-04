Covid: Cile in trattativa con Sinovac per iniziare produzione locale vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo, la cooperazione tra governo e Sinovac ha prodotto il primo studio al mondo fatto su un campione di 10 milioni di persone effettivamente vaccinate, reso pubblico il 16 aprile. I risultati di questo studio, ha affermato in questo senso il ministro Paris, sono stati presentati ieri all'Organizzazione mondiale della Salute (Oms), dove "hanno suscitato un impatto molto positivo". In base ai dati raccolti il CoronaVac è risultato efficace al 67 per cento nella prevenzione dei sintomi della covid-19, all'85 per cento nella prevenzione dei ricoveri in ospedale e all'80 per cento in quella dei decessi. Nello specifico, in Cile il tasso di minore ospedalizzazione è stato pari al 35,65 per cento dopo la prima dose (dal 32,13 al 38,99 per cento dopo due settimane) e dell'84,84 per cento dopo la seconda (dall'82,52 all'86,85 per cento). Dopo la prima inoculazione il vaccino mostra di evitare il 40,23 per cento dei decessi (dal 32,63 al 46,97 per cento dopo le prime due settimane) e dopo il secondo si sale all'80,44, e tra il 73,16 e l'85,75 per cento a 14 giorni dall'iniezione. (segue) (Abu)