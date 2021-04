Covid: Cile in trattativa con Sinovac per iniziare produzione locale vaccino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase 1 della quarantena, che prevede il coprifuoco notturno e il divieto di riunioni sociali, interessa circa il 90 per cento della popolazione cilena. A causa della pandemia il parlamento cileno ha approvato in via definitiva anche la proposta di rinviare di cinque settimane gli appuntamenti elettorali fissati inizialmente per il 10 e l'11 aprile. Le elezioni amministrative e quelle per i rappresentanti dell'Assemblea Costituente slittano in questo modo al 15 e 16 maggio. La proposta di spostare le elezioni era stata presentata dal governo a fronte del forte aumento dei casi di nuovo coronavirus nel paese. "Siamo convinti che è la decisione migliore per il Cile e per i cileni", aveva detto Pinera annunciando l'iniziativa. Secondo il governo, "l'attuale situazione e i rischi di contagio potrebbero spingere una parte della popolazione a non concorrere al voto". In questo senso la decisione di posticipare le elezioni mira anche a "preservare la salute della democrazia". (segue) (Abu)