- "Inaccettabili le sanzioni della Russia contro il Presidente del Europarlamento David Sassoli, la Vice Presidente della Commissione Vera Jourova e altre personalità. I diritti umani restano per noi un tratto irrinunciabile dell'identità europea e non smetteremo mai di difenderli". Lo scrive su Twitter la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni (Pd). (Com)