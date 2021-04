Francia: Le Pen lancia domani la campagna delle regionali e dipartimentali di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, lancerà domani, primo maggio, la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali e dipartimentali, previste per il 20 e il 27 giugno in tutta la Francia. Le Pen terrà un discorso sui social network con i 13 capilista che si presenteranno in tutto il Paese. Prima dell'intervento, in occasione della Festa dei lavoratori, la leader del partito di estrema destra deporrà dei fiori davanti la statua di Giovanna d'Arco, nel centro di Parigi. Sempre domani il Rassemblement National prenderà ufficialmente possesso della sua nuova sede nel sedicesimo arrondissement della capitale, dove traslocherà questa estate lasciando così l'attuale palazzo a Nanterre, fuori Parigi. (Frp)