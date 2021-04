Rifiuti: Roma Capitale impugna al Tar ordinanza Regione Lazio su scelta sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ha deciso di impugnare davanti al Tar l'ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che impone a Roma Capitale l'individuazione di un sito di discarica dentro la città. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Nello stesso documento la Regione ordina ad Ama Spa scelte industriali che, invece, spetterebbero alla Municipalizzata", si legge nella nota. "Il governatore Zingaretti, sui rifiuti, sta giocando una partita pericolosa, tutta a svantaggio dei cittadini romani - dichiara l'assessora ai Rifiuti e al risanamento ambientale di Roma Katia Ziantoni -. Evidentemente la volontà è di tornare a sacrificare sempre gli stessi territori come la Valle Galeria. Lo stesso Zingaretti, che oggi denuncia le inadempienze di Roma Capitale, solo lo scorso gennaio, è stato commissariato nella provincia di Latina per non aver individuato la rete integrata e adeguata degli impianti di smaltimento". (segue) (Com)