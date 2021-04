Rifiuti: Roma Capitale impugna al Tar ordinanza Regione Lazio su scelta sito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura di Roccasecca e il mancato ampliamento della discarica, a seguito degli arresti di Valter Lozza (proprietario del sito) e dell'ex dirigente regionale dell'Area ciclo rifiuti, Flaminia Tosini, avviene - continua la nota del Campidoglio - a distanza di un anno dalla chiusura anticipata della discarica di Colleferro (autorizzata fino al 2022). Questi due eventi, con responsabilità tutte regionali, hanno aperto la crisi dei rifiuti nelle province di Roma, Frosinone e Latina tanto da spingere i sindaci a chiedere il commissariamento della Regione Lazio". "Roma Capitale ha già dato riscontro alla prima ordinanza di Zingaretti, inviando il piano industriale approvato - aggiunge l'assessore Ziantoni -. Il Piano Rifiuti adottato dalla Regione, infatti stabilisce il termine di 36 mesi per raggiungere l'autosufficienza in ambito provinciale, per questo le ordinanze di Zingaretti sembrano più che altro un'ammissione di colpa", conclude Ziantoni. (Com)