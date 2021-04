Russia: Sassoli, minacce non ci zittiranno, non c'è grandezza senza verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce non metteranno a tacere il Parlamento europeo e il suo presidente. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell'Eurocamera David Sassoli commentando le sanzioni russe rivolte a lui e ad altri rappresentanti dell'Unione europea tra cui la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova. "A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo un po'...", ha scritto. "Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento europeo o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci zittiranno. Come ha scritto (lo scrittore russo Lev) Tolstoj, non c'è grandezza dove non c'è verità", ha aggiunto. (Beb)