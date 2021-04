Russia: Sibilia (M5s), solidarietà a Sassoli, sanzioni errore politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspicando che il Cremlino ci ripensi, alle istituzioni bandite dal territorio russo ed al presidente Sassoli va tutta la nostra solidarietà. Speriamo che si possa tornare presto ad un sano scambio diplomatico tra paesi civili ed istituzioni". E' quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, commentando le sanzioni russe al presidente del Parlamento europeo e ad altre istituzioni dell'Unione europea. La decisione russa, secondo Sibilia rappresenta "un errore politico, oltre che un evidente sgarbo istituzionale. Si tratta di un atto ostile nei confronti dell'Europa e degli europei: liberi ovviamente i russi di decidere le forme di tutela della propria immagine come dell'economia, ma è inconcepibile che siano considerati 'non graditi' i rappresentanti di un continente con cui sono state costruite nel tempo relazioni bilaterali di qualità", conclude. (Com)