Bolivia: governo non si pronuncia su risoluzione Parlamento Ue contro "detenzioni arbitrarie"

- La Bolivia non ritiene "opportuno" commentare la risoluzione con cui il Parlamento europeo condanna l'arresto "arbitrario e illegale" dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez e di altri funzionari del suo governo. Se si trattasse di un fatto rilevante "potremmo decidere di prendere posizione ma in questo caso non è opportuno", ha affermato Jorge Richter, portavoce del presidente Luis Arce, minimizzando il valore di un pronunciamento fatto da un organo comunitario non decisionale. Al tempo stesso, La Paz condanna quella che interpreta come un'ingerenza di stampo colonialista. "Il nostro paese non è più una colonia, e le nostre decisioni sono sovrane, autonome e nel quadro di istituzioni democratiche, non permetteremo ingerenze straniere di questa natura", ha affermato il ministro degli Interni, Eduardo del Castillo. (segue) (Brb)