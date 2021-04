Bolivia: governo non si pronuncia su risoluzione Parlamento Ue contro "detenzioni arbitrarie" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ultimo, il presidente del Senato, Andronico Rodriguez, ha annunciato una nuova denuncia formale contro Anez. L'iniziativa, ha spiegato lo stesso Rodriguez in una conferenza stampa, punta a dimostrare l'irregolarità anche dei passi formali che hanno portato Anez alla guida del paese, sula base dei lavori svolti da una apposita commissione parlamentare di inchiesta. "L'insediamento di Anez non è stato conforme al dettato della Costituzione che, in caso di impedimento o assenza del presidente e del vice presidente, prevede nell'ordine la successione del presidente dell'Assemblea, del presidente del Senato o del presidente della Camera", ha affermato Rodriguez. "In nessun caso la Costituzione prevede la successione del secondo vice presidente del Senato", ha aggiunto. Esercitando un potere non legittimo, risultano in questo senso ancora più gravi per Rodriguez gli ordini impartiti "alla polizia e alle forze armate di preservare l'ordine". La commissione d'inchiesta, sostiene il presidente del Senato, ha raccolto documenti e indagato su questi fatti per oltre sei mesi, presentando un rapporto conclusivo di 99 pagine con documentazione annessa. "Chiediamo alla pubblica accusa pubblico di avviare e concludere le indagini su questo procedimento irregolare ed illegale", ha concluso Rodriguez. (Brb)