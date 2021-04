Russia: ministero Esteri comunica ad ambasciatore Ue "passi reciproci" per le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha consegnato una nota sui "passi reciproci" in relazione alle sanzioni anti-russe al capo della delegazione dell'Ue in Russia, Markus Ederer. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La Russia ha vietato l'ingresso di otto cittadini dei paesi dell'Ue, tra i quali figurano il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il procuratore capo di Berlino, Jorg Raupach e la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova. "Il 30 aprile, presso il ministero degli Esteri russo, il capo della delegazione dell'Unione europea nella Federazione russa, Markus Ederer, ha ricevuto una nota sui passi reciproci della parte russa in relazione alle decisioni sulle sanzioni anti-russe dell'Ue, ovvero del Consiglio del 2 marzo e 22 marzo 2021", ha detto Zakharova in una nota. "Al capo della delegazione dell'Ue è stato detto che consideriamo le misure restrittive unilaterali dell'Ue come in contraddizione con le norme giuridiche internazionali e in contrasto con i principi di cooperazione equa e rispettosa tra gli Stati. Ci riserviamo il diritto di continuare a reagire a qualsiasi azione ostile dell'Ue di questo tipo", ha sottolineato. (Rum)