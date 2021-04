© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas informa che la strada statale 45bis "Gardesana Occidentale" è provvisoriamente chiusa al traffico tra Rezzato e Mazzano, in provincia di Brescia, a causa di un incidente avvenuto al km 50,400. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco. (Com)