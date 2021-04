Covid: Fidanza (Fd'I), coprifuoco misura illegittima, in piazza Scala a Milano per chiederne abolizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo vicini agli esercenti che chiedono di abolire il coprifuoco, una misura inutile, illiberale e anti democratica che il governo continua a voler mantenere. Lo abbiamo ribadito ancora una volta in piazza Scala, perché chiedere a ristoranti, bar e altri esercizi di chiudere alle 22 equivale a impedire loro di lavorare e ricominciare a incassare dopo mesi durissimi. Inoltre questa misura rappresenta uno ostacolo alla ripresa del turismo, a ridosso della stagione estiva. Ribadiamo quindi quanto questa misura sia illegittima e priva di un valido fondamento scientifico. Per questo continueremo a far sentire la nostra voce. Il governo Draghi non può pensare di tenere in ostaggio gli italiani per sempre. Occorre riaprire subito in sicurezza tutte le attività che possono essere riaperte". Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza nel corso della manifestazione contro il coprifuoco organizzata oggi in piazza della Scala. (Com)