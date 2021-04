Monza: igiene urbana, Comune sigla contratto con l'azienda Sangalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato ieri il contratto che affida i servizi di igiene urbana per la città di Monza all'azienda Sangalli Giancarlo Srl. Il valore complessivo del contratto è di oltre 94 milioni di euro iva esclusa. Quattro i macro-obiettivi sui quali è stato costruito il capitolato di gara: efficientamento del sistema di raccolta rifiuti e dei servizi di pulizia; miglioramento della raccolta differenziata sia a livello qualitativo che quantitativo con una quota almeno pari al 70 per cento già il primo anno per arrivare all'80 per cento a regime; miglioramento del decoro urbano con la riduzione dei tempi di esposizione dei rifiuti e la riduzione dei disagi derivanti dal divieto di sosta per la pulizia delle strade; introduzione di un sistema efficace di controllo. I servizi previsti dal contratto dovranno essere avviati entro 3 mesi ed entrare a regime entro 6 mesi. Non appena i dettagli operativi verranno definiti seguiranno per la cittadinanza specifiche campagne di comunicazione ed informazione sulle novità di rilievo. (Com)