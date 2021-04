Usa-Marocco: colloquio tra Blinken e ministro Esteri Bourita, focus su stabilità in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato di Washington. Blinken durante la telefonata ha accolto con favore i passi del Marocco per normalizzare le relazioni con Israele, sottolineando che i rapporti tra Rabat e lo Stato ebraico apporteranno benefici a lungo termine a entrambi i Paesi. Le parti hanno inoltre discusso delle opportunità per rafforzare la cooperazione in Africa, allo scopo di promuovere la prosperità e la stabilità. Blinken ha sottolineato il ruolo “cruciale” del Marocco nel consolidare la stabilità in Sahel e Libia. Bourita e l’omologo statunitense hanno inoltre discusso delle riforme introdotte negli ultimi 20 anni dal re marocchino Mohammed VI, e il segretario di Stato ha invitato il Marocco ha proseguire l’attuazione di queste riforme e a riaffermare il suo impegno a proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali. Da parte sua, Blinken ha elogiato la “leadership di re Mohammed VI” nella lotta al cambiamento climatico e negli investimenti in energie rinnovabili, e ha incoraggiato il Regno nordafricano a promuovere crescita economica e sviluppo “verdi” nel continente. Il segretario di Stato e il ministro hanno ricordato che quest’anno cade il bicentenario della donazione, da parte del sultano Moulay Suliman, dell’edificio della Legazione statunitense a Tangeri, esempio del partenariato strategico di lunga durata tra i due Paesi. (Nys)