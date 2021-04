Imprese: Cy4gate, assemblea straordinaria il 17 maggio su aumento di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4gate, società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica in una nota che, in data odierna, si è tenuto il Consiglio di amministrazione che ha deliberato, tra l’altro, di convocare l’assemblea dei soci in sede straordinaria per il giorno 17 maggio 2021 in una unica convocazione al fine di deliberare circa: la proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento; e la modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale e ulteriori modifiche statutarie. In ragione dell’emergenza Covid-19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al decreto legge 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 27/2020 (decreto Cura Italia), l’assemblea, per quanto riguarda gli azionisti, si svolgerà con l’intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Modifiche ed adeguamento dello statuto - Conferimento al Consiglio di amministrazione della delega ad eseguire l’aumento di capitale. L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione - conclude la nota - verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente. (Com)