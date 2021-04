Covid: rapporto Ugl-Censis, 1,5 milioni lavoratori poveri in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono 1,5 milioni i lavoratori poveri, in dieci anni 84 per cento in più, 690 mila in più in termini assoluti. E' uno dei dati che emerge dal rapporto di Censis e Ugl dal titolo "Tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende i lavoratori oltre il Covid-19", presentato in occasione del primo maggio per la festa del lavoro. L'indagine parla di "un vero e proprio boom di nuova povertà da retribuzioni insufficienti", segnalando in particolare che nel decennio sono triplicati i lavoratori in proprio poveri: +230 per cento per il mondo di partite Iva a basso potere contrattuale. Segna +75 per cento l'incremento di operai poveri, a cui si aggiunge l'impennata di povertà alta di quadri e impiegati (+113 per cento). (segue) (Rin)