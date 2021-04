Covid: rapporto Ugl-Censis, 1,5 milioni lavoratori poveri in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto, sono 2,9 milioni le persone componenti di famiglie povere in cui almeno una persona è occupata: c'è una quota di povertà generata o almeno non ammortizzata dalla scelta e possibilità dei loro membri di lavorare. Il lavoro tradisce la sua promessa: non emancipa più dalla povertà tutti i lavoratori. Guardando all'effetto pandemia, Censis e Ugl evidenziano che nel 2019-2020 gli occupati poveri segnano +269mila unità (+22 per cento). Tra i lavoratori in proprio i poveri sono aumentati del 48 per cento e tra gli operai del 22 per cento. “Come emerge dal Rapporto che abbiamo realizzato con il Censis, il mondo del lavoro è in continuo cambiamento e soprattutto in questo anno di pandemia i lavoratori sono stati costretti ad adattarsi ai mutamenti, a volte drammatici, che hanno creato sacche preoccupanti di povertà - spiega il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone -. I cittadini necessitano di risposte concrete, il tessuto produttivo del nostro Paese ha bisogno di credito e liquidità per uscire dalla crisi. In tal senso, i fondi contenuti nel Recovery plan rappresentano un'opportunità storica per la ricostruzione economica del Paese". (segue) (Rin)