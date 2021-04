Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), apre giardino a Grotta Perfetta dedicato a insegnanti Filippi e Mauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre il giardino a Grotta Perfetta dedicato alle insegnanti Giorgia Filippi e Maria Rosaria Mauro. "Con grande emozione apriamo il Giardino che assieme alla comunità scolastica territoriale abbiamo voluto dedicare alla memoria delle indemincabill insegnanti Giorgia Filippi e Maria Rosaria Mauro a Grotta Perfetta". Lo scrive su Facebook Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Un'area recuperata e interamente rinnovata attraverso un percorso di condivisione e partecipazione che ha visto coinvolti la scuola Ferrari, l'infanzia Ranocchio Scarabocchio, il Cdq Grotta Perfetta, l'associazione Asd Cr Sportlab e tutta la comunità territoriale - aggiunge Ciaccheri -. Un lavoro importante e tanto atteso, realizzato grazie alla nostra Direzione Tecnica e all'impegno di 165.000 euro per un parco pubblico dotato di un nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche, accessi facilitati, una nuova pavimentazione in betonelle, aiuole didattiche, una nuova recinzione e la vasca preesistente è stata riconvertita a sabbiera gioco, per bambine e bambini 0-3 anni. Nel giardino c'è anche un'area giochi inclusiva a disposizione delle più piccole e dei più piccoli. Un lavoro di squadra condotto assieme a Michele Centorrino, Francesca Vetrugno e a alle tante e tanti che hanno contribuito a un risultato importante: quello di portare un sorriso in più nel nostro territorio", conclude Ciaccheri. (Com)