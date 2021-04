Israele: segretario di Stato Usa Blinken, condoglianze per tragedia monte Meron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, ha espresso oggi in una telefonata con l’omologo israeliano Gabi Ashkenazi le sue condoglianze per l’incidente avvenuto questa notte in occasione di un raduno religioso sul monte Meron, che ha provocato almeno 45 morti e 150 feriti. “Blinken ha sottolineato di essere profondamente rattristato dalla tragedia al monte Meron”, si legge in una nota del dipartimento di Stato di Washington. Il capo della diplomazia Usa ha espresso le sua condoglianze per le vittime e ha augurato pronta guarigione ai feriti. Gli Stati uniti “restano pronti ad assistere Israele in questo momento difficile”, ha sottolineato. “Il legame tra Stati Uniti e Israele è indissolubile, e gli Usa piangono le vittime insieme a Israele”, conclude la nota. (Nys)