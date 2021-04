Ue: Commissione, ricevuti piani ripresa da Danimarca, Spagna, Lettonia e Lussemburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver ricevuto piani ufficiali di ripresa e resilienza da Danimarca, Spagna, Lettonia e Lussemburgo. Questi piani definiscono le riforme e i progetti di investimento pubblico che ciascuno Stato membro intende attuare con il sostegno del dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility, Rrf) che "è lo strumento chiave al centro di Next Generation Eu, il piano dell'Ue per uscire più forti dalla pandemia", ha scritto la Commissione in una nota. Il dispositivo fornirà fino a 672,5 miliardi di euro per sostenere investimenti e riforme (a prezzi 2018). Questo si suddivide in sovvenzioni per un totale di 312,5 miliardi di euro e 360 miliardi di euro in prestiti. "La presentazione di questi piani segue un intenso dialogo tra la Commissione e le autorità nazionali di questi Stati membri negli ultimi mesi. La Commissione valuterà i piani entro i prossimi due mesi sulla base degli undici criteri stabiliti nel regolamento e ne tradurrà il contenuto in atti giuridicamente vincolanti", ha aggiunto la Commissione. Fino ad ora l'esecutivo europeo ha ricevuto un totale di nove piani di ripresa e resilienza, da Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Slovacchia. (Beb)