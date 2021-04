Sanità: Sternativo (Filas Milano), garantite le indennità ai sanitari lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato da Fials Milano i sanitari lombardi, in particolare quelli milanesi sono primi in classifica per contagi e morti da Covid dall'inizio della pandemia ad oggi. Milano è la seconda provincia d'Italia per decessi nell'ambito delle professioni sanitarie, con l'8,3 per cento. E questi lavoratori da aprile, pur prestando servizio nei reparti Covid, hanno rischiato di non aver più diritto all'indennità malattie infettive e sub-intensiva. Il governo infatti aveva stanziato i fondi per corrisponderle solo fino al 31/12/2020 e solo in queste ore Regione Lombardia, che vanta un residuo di fondi di 5 milioni, ha comunicato alle aziende il cambio di rotta: le indennità verranno garantite con quelle risorse. Secondo alcuni dati Inail sugli infortuni Covid in Lombardia la Regione resta quella col maggior numero di casi di contagio denunciati in Italia dall'inizio dell'epidemia. Analogamente per l'incidenza tra gli esiti mortali, scesa dal 50 per cento di inizio pandemia all'attuale 31,8 per cento. Le professioni tra i tecnici della salute (che corrispondono al 38,5 per cento delle denunce nazionali, tre su quattro sono di donne) il 78,0 per cento sono infermieri, il 5,5 per cento fisioterapisti e il 4,1 per cento assistenti sanitari; tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, il 98,6 per cento sono operatori socio sanitari; tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati, l'88,7 per cento sono operatori socio assistenziali; tra i medici, la metà è rappresentata da generici, internisti, cardiologi, anestesisti-rianimatori, chirurghi e radiologi; tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, il 54,8 per cento sono ausiliari ospedalieri, il 33,6 per cento ausiliari sanitari-portantini e il 6,0 per cento inservienti in case di riposo; tra gli impiegati, l'80 per cento sono amministrativi e il 15 per cento addetti alle segreterie. "Milano ha pagato e sta pagando moltissimo in termini umani e professionali. I dati confermano che lo scotto toccato al personale sanitario è altissimo. Lasciarli senza indennità, nel mezzo di un'emergenza tutt'altro che finita, avrebbe significato non solo non aver cognizione dei diritti minimi di queste categorie ma non aver neppure rispetto per chi in quelle corsie ha lasciato la vita. In questo giorno di festa, ricordiamo che i professionisti meneghini in questa tragedia sono capofila. Ma che non sono soli" afferma Mimma Sternativo, segretario Fials Milano area metropolitana. (Com)