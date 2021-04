Roma: assessora Infrastrutture, su ciclabile lungotevere notizie false da Calenda e Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta fake news. Nessuna nuova colata di asfalto ha ricoperto i sampietrini sulla ciclabile sul lungotevere di Roma. Carlo Calenda e Andrea Romano prima di inventare notizie false dovrebbero informarsi meglio". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "Roma Capitale sta rifacendo il manto d’asfalto, realizzato oltre 15 anni fa: si tratta di un’operazione di manutenzione ordinaria alla quale nessuno aveva pensato prima - aggiunge Meleo -. La fake news di Calenda è stata sbugiardata dai tanti cittadini che frequentano la città. Spiace che anche Italia Nostra sia involontariamente caduta in questo errore rilanciando malamente una notizia falsa. Ne approfitto per ricordare che i lavori vanno avanti e che a breve verrà rifatta anche la segnaletica. Ecco una bella foto di Roma che copre tutte le bugie di queste ore", conclude l'assessore. (Rer)