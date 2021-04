Camera: 4 maggio audizione Rustichelli su procedure infrazione a carico Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 4 maggio, alle ore 11, la commissione Politiche Ue della Camera, presso l'aula della commissione Agricoltura, svolge l'audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)