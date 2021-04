Droga: De Vecchis (Lega), no pubblicità a cannabis, presentata interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega William De Vecchis ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno, dei Trasporti e della Salute affinchè chiariscano quali iniziative intendano assumere nei confronti della "deprecabile vicenda che ha visto diversi bus dell'Atac circolare per le strade della Capitale con chiari riferimenti ad un consumo domestico di cannabis, posti sulle fiancate". Per il senatore, "se non esistono dubbi sull'inopportunità del messaggio, esiste invece la necessità che si invii un messaggio di chiarezza, senza alcun equivoco ai nostri ragazzi: il consumo di droga è reato e non esistono differenze tra droghe leggere e droghe pesanti". La Lega, aggiunge, "da sempre esprime una posizione chiara e netta: nessuna ambiguità, nessun fraintendimento verso le giovani generazioni, per le quali servono invece politiche della legalità e del sano divertimento". (com)