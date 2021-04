© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 4 maggio, alle ore 10.45, le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, presso la sala della Regina, svolgono l'audizione di rappresentanti del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi, sulle iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del ponte. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)