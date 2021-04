Slovacchia: Covid, ministro Sanità non preoccupato da sanzioni per pubblicazione del contratto sullo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di sanzioni per la pubblicazione del contratto di fornitura del vaccino anti Covid Sputnik V non preoccupa il ministro della Sanità slovacco, Vladimir Lengvarsky. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Il ministro non ha voluto commentare le circostanze della firma del contratto con la controparte russa e "per quanto riguarda il futuro dei vaccini che già abbiamo qui", la Slovacchia sta aspettando "l'esito dei test da parte di un laboratorio ungherese, che ancora non abbiamo ufficialmente". Lengvarsky non ha nemmeno risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se Bratislava intenda acquistare tutti i due milioni di dosi che il contratto prevede o se invece pensa di ritirarsi dall'acquisto. "Ci saranno negoziato con i russi. Alcune condizioni sicuramente cambieranno", è stata la sua replica. (segue) (Vap)