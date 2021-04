Slovacchia: Covid, ministro Sanità non preoccupato da sanzioni per pubblicazione del contratto sullo Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità slovacco ha pubblicato ieri in serata il contratto per l'acquisto di due milioni di dosi del vaccino al prezzo di oltre 16 milioni di euro. Da esso risulta che la violazione della sua segretezza è sanzionabile e che la controparte russa ha il diritto di recedere dal contratto se i pagamenti da parte della Slovacchia avvengono in ritardo. L'Istituto statale slovacco per il controllo sui farmaci (Sukl) ha evidenziato che dal contratto emergono requisiti per l'invio della documentazione necessaria a valutare il vaccino che la controparte russa non ha soddisfatto. Inoltre il testo specifica che Sputnik V è un marchio e che dietro di esso si celano vaccini differenti la cui composizione potrebbe essere soggetta a cambiamenti. Il Sukl sottolinea inoltre che da nessuna parte nel testo viene specificato che il vaccino debba essere testato da laboratori certificati come laboratori ufficiali di controllo (Official Medicines Control Laboratory-Omcl). Il contratto è stato firmato dall'ex ministro della Sanità Marek Krajci, mentre la firma russa è annerita. Il primo ministro Eduard Heger ha dichiarato di ritenere il contratto vantaggioso per la Slovacchia, nonostante diversi esperti abbiano affermato che potrebbe essere contrario alla normativa nazionale e che in ogni caso lascia a carico di Bratislava la quasi totalità dei rischi, inclusa la responsabilità per eventuali effetti collaterali. (Vap)