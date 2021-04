Conti pubblici: Bankitalia, in Italia rischi per stabilità finanziaria attenuati da interventi sostegno all’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “i rischi per la stabilità finanziaria sono attenuati dagli interventi di sostegno dell’economia, ma resta elevata l’incertezza circa gli andamenti di più lungo termine”. È quanto emerge dal rapporto sulla Stabilità finanziaria della Banca d’Italia, in cui si legge che “l’indicatore di stress finanziario, dopo essere sceso vicino ai minimi degli ultimi dieci anni in dicembre, è lievemente risalito, rimanendo comunque su valori contenuti. I rischi di contagio nel settore bancario e quelli di mercato sono relativamente bassi, mentre è alto il rischio derivante dalle condizioni macroeconomiche”, spiega sempre la Banca d’Italia. (Rin)