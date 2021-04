Russia-Ue: vietato l'ingresso nella Federazione per Sassoli, Jourova e altri 6 cittadini europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 marzo il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di imporre misure restrittive nei confronti di quattro cittadini russi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, compresi arresti e detenzioni arbitrari, oltre che della diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e associazione e della libertà di opinione ed espressione in Russia. Si tratta di Alexander Bastrykin, capo del comitato investigativo della Federazione russa; di Igor Krasnov, procuratore generale; di Viktor Zolotov, capo della guardia nazionale, e di Alexander Kalashnikov, capo dell'amministrazione penitenziaria federale. Queste le persone che sono state inserite in elenco per il ruolo avuto nell'arresto arbitrario, nel processo e nella condanna dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, come pure nella repressione delle proteste pacifiche legate al trattamento illegale riservatogli. Le misure restrittive consistevano nel divieto di viaggio e nel congelamento dei beni. È stato inoltre fatto divieto a persone ed entità dell'Ue di mettere, sia direttamente che indirettamente, fondi a disposizione dei soggetti inseriti in elenco. Si è trattata della prima volta in cui l'Unione ha imposto sanzioni nel quadro del nuovo regime globale di sanzioni dell'Ue in materia di diritti umani istituito il 7 dicembre 2020. A queste sanzioni si sono aggiunte quelle del 22 marzo, quando il Consiglio ha deciso di imporre misure restrittive a undici persone e quattro entità responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in vari Paesi del mondo. In questo caso, per quanto riguarda la Russia, l'Ue ha emesso sanzioni per le torture e la repressione a danno delle persone Lgbt e degli oppositori politici in Cecenia. Tra questi il direttore del dipartimento del ministero dell'Interno della città cecena di Argun, Ayub Kataev, e il comandante della divisione Terek del ministero dell'Interno russo, Abuzaid Vismuradov. (Rum)