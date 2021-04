Commercio: Campidoglio, prorogato al 31 luglio divieto asporto alcol minimarket dalle 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogato fino al 31 luglio, attraverso una nuova ordinanza della sindaca di Roma Virginia Raggi, "il divieto di vendita di bevande alcoliche già stabilito nel precedente provvedimento del 6 aprile. In particolare, è previsto lo stop alla vendita e all'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18, e fino alle 7 del mattino successivo, nei cosiddetti minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici, con esclusione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice Ateco 47.25. Considerato l'andamento dei contagi, si rende infatti necessaria la conferma di tutte le misure utili per il contenimento del Covid-19 e in particolare di quelle finalizzate ad evitare assembramenti, soprattutto nelle zone della movida". Lo comunica il Campidoglio in una nota. (segue) (Com)