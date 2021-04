Commercio: Campidoglio, prorogato al 31 luglio divieto asporto alcol minimarket dalle 18 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il divieto di vendita e asporto di alcolici e superalcolici nei minimarket dopo le ore 18 ha contribuito a evitare che si creassero assembramenti, in particolare nelle zone della movida. Per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare il provvedimento. Dobbiamo mettere in atto ogni misura necessaria a prevenire l'aumento dei contagi. Non è ancora il momento di abbassare la guardia", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per salvaguardare la salute della cittadinanza e per consentire agli operatori il massimo della tutela durante gli spostamenti quotidiani, è stata inoltre prorogata, con un'altra ordinanza della sindaca, sempre fino al 30 aprile, la disciplina sugli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive già contenuta in analoghi precedenti provvedimenti. Rimane quindi inalterata l'articolazione in fasce stabilita insieme alle categorie interessate: le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l'apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15; le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l'apertura al pubblico dopo le ore 9.15". (segue) (Com)