Covid: Bankitalia, impatto pandemia su famiglie determina incremento disuguaglianza redditi

- L’impatto della pandemia sulla situazione economica delle famiglie “è stato assai diversificato e ha determinato un incremento della disuguaglianza dei redditi”. È quanto emerge dal rapporto sulla Stabilità finanziaria della Banca d’Italia, in cui si legge però che “nel complesso la capacità di rimborso dei prestiti è rimasta buona, per effetto dei bassi tassi di interesse, delle moratorie e delle altre misure di sostegno. La quota di debito detenuto dalle famiglie finanziariamente vulnerabili, seppure in aumento, è contenuta e i rischi per il sistema finanziario sono limitati”. (Rin)