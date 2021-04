Monza: Teatro Manzoni, via ai rimborsi stagione 2019/20 e abbonamenti prosa 2020/21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro Manzoni apre ai rimborsi: il valore dei voucher della stagione teatrale 2019/20 e degli abbonamenti della stagione di prosa 2020/21 saranno restituiti a tutti gli spettatori che ne faranno richiesta. "Abbiamo vissuto un anno drammatico” ha dichiarato il sindaco Dario Allevi. “Molti di noi hanno dovuto affrontare il dolore del lutto, la paura per la salute dei propri familiari, la fatica della gestione delle lezioni a distanza di figli e nipoti, l'incertezza del lavoro, la forzata privazione dei rapporti interpersonali. Tra le tante rinunce che abbiamo dovuto affrontare c'è anche la stagione del nostro amato Teatro Manzoni. Abbiamo prima rinviato e poi annullato gli spettacoli seguendo i vari decreti anti contagio che si sono succeduti. Nello stesso tempo, però, non abbiamo mai smesso di lavorare per programmare la prossima stagione in modo da essere pronti a riaccogliere i cittadini con l'attenzione e la qualità che meritano" ha aggiunto Allevi. La gestione dei rimborsi, in ottemperanza alle normative anti-Covid e per evitare assembramenti, avverrà tramite procedura online sul sito del Teatro www.teatromanzonimonza.it a partire da martedì 4 maggio. Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre venerdì 28 maggio. Il rimborso sarà effettuato a mezzo bonifico bancario dall'azienda speciale di formazione scuola "Paolo Borsa". Per informazioni o assistenza nella compilazione della domanda online è possibile contattare i numeri 039/386500 o 338/7185474 nei seguenti orari: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 14; mercoledì dalle 14 alle 17. (segue) (Com)