Monza: Teatro Manzoni, via ai rimborsi stagione 2019/20 e abbonamenti prosa 2020/21 (2)

- "Per la stagione di grande prosa 2020/2021 avevamo predisposto un cartellone di grande qualità e avevamo adeguato il Teatro per poter accogliere gli spettatori in sicurezza” ha spiegato l'assessore alla cultura Massimiliano Longo. “L'emergenza epidemiologica purtroppo non si è fermata e abbiamo dovuto annullare gli spettacoli faticosamente programmati. Il massimo impegno adesso è rivolto all'organizzazione della prossima stagione 2021/2022. Ma, prima ancora, il nostro pensiero va agli abbonati e agli spettatori, alla fiducia che ci hanno dimostrato e che desideriamo ricambiare con un gesto di correttezza, il rimborso degli importi che hanno versato" ha aggiunto Longo. Nel frattempo, proseguono i lavori per adeguare la struttura, che fu inaugurata nel 1956 con la proiezione del film "Sette spose per sette fratelli" diretto da Stanley Donen. La prima fase dei lavori, già conclusa, ha comportato l'adeguamento normativo di parte degli impianti elettrici, di quelli di ventilazione, delle vie di fuga e dei parapetti. Il secondo step, tuttora in corso, riguarderà la ristrutturazione della "torre scenica", la struttura a cui si agganciano le scenografie. In pratica il "motore" del teatro. I lavori sono stati affidati ad aziende altamente specializzate, che hanno lavorato nei più importanti teatri del mondo e si concluderanno entro l'estate. L'investimento previsto è di 230 mila euro. Dal tetto del Teatro è stato rimosso l'amianto e la copertura è stata rifatta con nuovi materiali a contenimento energetico. Il costo complessivo di questo intervento è stato di 250 mila euro. (Com)