Covid: Bankitalia, riflessi crisi su indebitamento imprese ampi ed eterogenei tra settori d’attività

- I riflessi della crisi pandemica sulla redditività e sull’indebitamento delle imprese “sono ampi - nonostante le misure di politica economica adottate e le favorevoli condizioni di accesso al credito - e molto eterogenei tra settori di attività”. È quanto emerge dal rapporto sulla Stabilità finanziaria della Banca d’Italia, in cui si legge che “i rischi derivanti da un aumento della vulnerabilità delle imprese, in particolare nei comparti più colpiti dalla pandemia, restano elevati, ma possono essere attenuati dalla ripresa dell’economia e dalle politiche monetaria e di bilancio. Le misure di sostegno della liquidità e dell’accesso al credito - spiega sempre la Banca d’Italia - sono ancora necessarie: un’uscita prematura potrebbe accrescere le difficoltà delle imprese che hanno buone possibilità di rilancio. In prospettiva una graduale e mirata rimodulazione degli interventi potrà consentire di minimizzare i rischi per la stabilità finanziaria”. (Rin)