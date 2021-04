Olimpiadi 2026: Cecchetti (Lega), bene delega per infrastrutture a Morelli, ora dobbiamo correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la scelta del governo di affidare al viceministro delle infrastrutture, Alessandro Morelli, la delega, per le Olimpiadi di Milano e Cortina, al coordinamento dei commissari di Anas, agli interventi stradali, al codice della strada, oltre che alle infrastrutture idriche e all'edilizia scolastica. La persona giusta al posto giusto. Complimenti al governo per questa scelta e a Morelli per questo incarico: le Olimpiadi invernali rappresentano un grande volano economico e turistico per tutto il Paese e per la Lombardia. Dobbiamo correre e Morelli è l'uomo giusto per farlo" Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)