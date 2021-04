Covid: Bankitalia, peggioramento qualità credito rischio principale per le banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “peggioramento della qualità del credito” continua a rappresentare “il principale rischio” cui sono esposte le banche. È quanto emerge dal rapporto sulla Stabilità finanziaria della Banca d’Italia, in cui si legge che “il tasso di deterioramento dei prestiti ha registrato negli ultimi mesi un aumento, in particolare per le esposizioni verso le imprese dei settori più colpiti dalla crisi. Le rettifiche sui crediti in bonis hanno continuato a crescere, contribuendo alla forte riduzione della redditività nel 2020; la situazione di incertezza richiede notevole prudenza e il rafforzamento delle decisioni di accantonamento, soprattutto da parte delle banche meno significative. Lo scorso anno la pandemia non ha rallentato i piani di dismissione dei crediti deteriorati”. (Rin)