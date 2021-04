© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio da questa sera alla mezzanotte è attiva la prenotazione per il vaccino anti Covid agli under 60 con patologie: la fascia con codice esenzione per patologie, nati dal 2003 al 1972 ovvero età 18/49 anni. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)