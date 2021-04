Vaccini: Locatelli, drive through ex Fiera di Monza modello vincente per fragili e caregiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla famiglia, solidarietà, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha fatto tappa oggi al drive through alla ex Fiera di Monza, proseguendo il tour di ricognizione delle diverse strutture presenti sul territorio lombardo che si stanno occupando della somministrazione delle vaccinazioni alle persone più fragili. "Anche a Monza, così come in altre realtà che ho avuto modo di visitare in queste ultime settimane - dichiara l'assessore - ho trovato un'organizzazione eccellente: la scelta di vaccinare le persone più vulnerabili e i loro caregiver mettendosi in coda con l'auto è senza dubbio vincente". "Il servizio di somministrazione vaccinale con modalità drive in risulta, infatti, essere molto funzionale per le persone con disabilità e per le loro famiglie, che ovviamente necessitano di un percorso protetto e più funzionale per ricevere il vaccino. Il servizio è frutto di un protocollo d'intesa con Asst Monza e il Sovrano Militare Ordine di Malta che offre il personale per l'accoglienza e il controllo. Medici, infermieri, volontari di enti e associazioni, stanno lavorando tantissimo per mettere in sicurezza le persone più vulnerabili. A tutti loro - conclude Locatelli - va un ringraziamento speciale". (Com)