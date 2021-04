© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’età mediana dei contagiati è in diminuzione ed oggi è a 42 anni per la prima diagnosi e 66 anni per quel che riguarda i ricoveri. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. (Rin)