Speciale infrastrutture: Iraq, autorizzata costruzione aeroporto internazionale nell’Anbar

- Le autorità del governatorato dell’Anbar, in Iraq, hanno approvato le autorizzazioni iniziali per la costruzione del primo aeroporto internazionale della provincia, scalo che una volta terminato dovrebbe diventare “il più grande” del Paese, con una capacità di trasporto pari a 500 mila tonnellate all’anno. Lo ha annunciato il presidente della Commissione locale per gli investimenti, Mahdi al Numan, ripreso dall'agenzia di stampa irachena "Ina". L’aeroporto sarà il primo in Iraq a essere progettato secondo il nuovo design da una compagnia statunitense, che sarà incaricata della progettazione e supervisionerà la costruzione, ha detto il presidente. I primi stanziamenti approvati dal governatorato ammontano a 75 miliardi di dinari (42 milioni di euro). (Res)