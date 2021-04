Recovery: Germanà (Lega), inserire Ponte Stretto in opere cantierabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato siciliano della Lega Nino Germanà, in una nota, afferma: "bene gli investimenti sulle navi ecologiche per lo Stretto, ma non va perso di vista il vero obiettivo del collegamento stabile fra le due sponde. Il governo deve fare di tutto per inserire la mega infrastruttura nelle opere cantierabili, da finanziare con i fondi del Recovery. Se l'obiettivo è quello di unire l'Italia con l'alta velocità, c'è da dire che la stessa non può essere scomponibile. Il Ponte deve essere la soluzione definitiva per il sistema dei trasporti nazionali e quindi europei. Il gap con il Nord può essere sensibilmente ridotto con quest'opera vitale per il rilancio del Meridione e dell'Italia. Del resto, l'esigenza del Ponte è avvertita da tutta l'Europa per fronteggiare lo sviluppo del trasporto delle merci attraverso la porta dei Balcani. Solo con il Ponte la Sicilia diventerà la vera porta d'Europa sul Mediterraneo".(com)