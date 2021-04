Roma 2021: Calabria (FI), Bertolaso candidato più forte, ora si decida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le elezioni amministrative del prossimo autunno saranno un banco di prova per il centrodestra: se vogliamo candidarci a guidare il Governo dell'Italia nel 2023, non possiamo mancare l'obiettivo di tornare a guidare le grandi città d'Italia. A partire dalla Capitale". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Non si può più perdere tempo, né essere preda di pregiudizi: abbandoniamo le rendite di posizione e indichiamo i candidati più forti, capaci e competitivi. A Roma queste qualità le incarna Guido Bertolaso", conclude. (Com)