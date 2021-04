Viterbo: post su social incitare a violare coprifuoco, denunciato 45enne di Tarquinia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Resistiamo ora il nostro dovere è violare ripetutamente il coprifuoco” è l'esplicito invito a violare le norme anticovid che un 45enne di Tarquinia ha postato sul proprio profilo Facebook e che gli è costata una denuncia. Il post, che aveva già ricevuto alcune diversi "mi piace" e condivisioni, nella parte dedicata ai commenti era stato inserito un link con un modulo precompilato per contestare eventuali sanzioni ricevute in violazione della normativa. Gli accertamenti sono scattati a seguito del pericolo di turbativa all’ordine pubblico in virtù delle numerose adesioni all’invito oltre che per il reale pericolo di diffusione del virus.(Rer)