Vaccino: Astorre (Pd), 500 mila dosi giornaliere risultato importante

- La soglia delle 500 mila dosi di vaccino inoculate ieri "sono una bella notizia per il nostro Paese. Il Covid, da più di un anno ormai, ha trasformato le nostre vite e la nostra quotidianità. Per tornare alla normalità a cui eravamo abituati abbiamo capito che c'è una sola strada: il vaccino". Lo scrive in un post su Facebook il senatore del Pd Bruno Astorre. "Proprio per questo - aggiunge - il risultato di ieri rappresenta un traguardo importante che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro del Ministro Speranza, del Commissario per l'emergenza Covid Figliuolo, del Capo della Protezione civile Curcio e, soprattutto, di tutte le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che, da più di un anno, lavorano senza sosta. Insieme per far ripartire l'Italia".(Rin)