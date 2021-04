Ue: bene accordo tra Kirghizistan e Tagikistan su cessate fuoco e negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore l'accordo raggiunto giovedì dal Kirghizistan e dal Tagikistan su un cessate il fuoco e ulteriori negoziati per una soluzione politica delle questioni di confine. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha ricordato che negli ultimi giorni si è verificata una grave escalation delle tensioni al confine tra la Repubblica del Kirghizistan e il Tagikistan, provocando numerose vittime. L'Ue si rammarica delle violenze dei giorni scorsi ed esprime la sua solidarietà a coloro che hanno perso parenti o amici. Il Seae ha spiegato che l'Unione europea, anche attraverso il suo rappresentante speciale per l'Asia centrale, le sue delegazioni dell'Ue e a Bruxelles, è stata impegnata in contatti diplomatici permanenti con le autorità dei due Paesi. Alla luce dei continui scontri in alcune aree oggi, l'accordo deve essere attuato senza indugio per una soluzione duratura e pacifica. Entrambe le parti dovranno intraprendere tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi conflitto in futuro. L'Ue è pronta a fornire, se necessario, assistenza tecnica attraverso i suoi programmi regionali riguardanti la gestione delle frontiere e la gestione delle risorse idriche, nonché un sostegno politico continuo per la stabilità e la prosperità nella regione, che sono priorità fondamentali della strategia dell'Ue per l'Asia centrale. (Beb)