Spagna-Messico, incontro ministra tra Laya e sottosegretario Casaubin focus su rapporti bilaterali e lotta pandemia

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, ha ricevuto oggi a Madrid il sottosegretario agli Esteri messicano, Marcelo Ebrard Casaubon. Entrambi hanno riaffermato la natura strategica delle relazioni bilaterali, che si riflette nella densità e nella portata dei legami politici, sociali, culturali, di cooperazione ed economici. Gonzalez e Casaubon hanno discusso le misure anti-Covid adottate nei rispettivi Paesi per affrontare la pandemia ed il progresso nelle campagne di vaccinazione, ribadendo l'importanza della cooperazione internazionale per garantire un accesso equo ai vaccini, alle attrezzature e alle medicine. Ebrard espresso gratitudine per l'aiuto umanitario fornito dalla Spagna per alleviare, con beni di prima necessità, i bisogni delle famiglie colpite dalle inondazioni nel sud del Messico e per l'aiuto fornito dalle varie aziende spagnole presenti in Messico durante la pandemia. La ministra Laya ha sottolineato il ruolo costruttivo del Messico come presidente pro tempore della Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac). Nel loro dialogo sulle questioni dell'agenda globale, hanno convenuto di rafforzare il coordinamento, anche nel contesto dell'attuale partecipazione del Messico come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Spm)