Cipro: governo, soluzione a questione cipriota dipende dalla parte turca

- La possibilità di trovare una soluzione alla questione di Cipro e di riavviare i negoziati dipende dalla parte turca, ma non si può “ricominciare dall’inizio”. È quanto dichiarato dal portavoce del governo cipriota Kyriacos Koushos in un’intervista all’emittente radiotelevisiva “CyBc” commentando la conferenza informale su Cipro conclusasi ieri a Ginevra nel formato 5+1 (le due comunità di Cipro, Grecia, Regno Unito, Turchia e Nazioni Unite). Il portavoce ha sostenuto che “le posizioni della comunità turco-cipriota non possono offrire una soluzione compatibile con i principi e i valori dell'Unione europea”. Le risoluzioni dell'Onu hanno proposto una federazione bizonale e bicomunitaria con uguaglianza politica, ma Antonio Guterres, il segretario generale dell’Onu, ha annunciato che “a Ginevra che non è stato trovato un terreno comune al vertice informale sul problema di Cipro” e che "ripeterà lo sforzo" tra due o tre mesi. (segue) (Gra)