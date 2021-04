Cipro: governo, soluzione a questione cipriota dipende dalla parte turca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader turco-cipriota Ersin Tatar infatti, con il sostegno della Turchia, ha presentato le sue posizioni durante il vertice, chiedendo al Consiglio di sicurezza dell'Onu di adottare una risoluzione che riconosca Cipro nord come uno Stato. Una volta riconosciuto, lo stato turco-cipriota sarebbe disposto a negoziare il suo futuro rapporto con la Repubblica di Cipro, e un accordo sulla proprietà, la sicurezza e l'adeguamento delle frontiere, così come le relazioni con l'Ue. Koushos, invece, ha ribadito che "è stato chiarito alla parte turca che nulla può essere discusso se non le risoluzioni dell'Onu e il mandato del segretario generale", sottolineando che “non è possibile mettere da parte tutti gli accordi di alto livello raggiunti nel passato”, perché "non possiamo buttare tutto nel cestino e ricominciare dall'inizio". In riferimento all'avvertimento di Nicos Anastasiades, presidente della Repubblica di Cipro, che non avrebbe preso parte ad un nuovo tentativo dell'Onu se la Turchia avesse lanciato un nuovo ultimatum a Cipro, il leader dell'opposizione Akel Andros Kyprianou, ha commentato che "rifiutando di andare a un nuovo incontro, serviamo l'obiettivo turco e puniamo noi stessi". Secondo Kyprianou, è importante che il processo sia mantenuto vivo, pur mostrando la delusione per non aver raggiunto un punto d’incontro nell’ultima conferenza a Ginevra. (segue) (Gra)